中評現場：數碼港“人工智能X數據論壇”

論壇現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月18日電（記者 段曉魯）數碼港昨日舉辦的“人工智能x數據論壇”圓滿結束，論壇以“AI實踐、數據賦能：開啟無限潛能”為主題，匯聚超過450位來自政府、金融、創科、網絡安全及學術界的代表參與，聚焦人工智能與數據在推動產業創新方面的策略及應用。



論壇期間，數碼港與廣州數據交易所及中國聯通國際簽署合作備忘錄。三方將共同推動和實現“內地孵化、香港落地”的協作模式，引入內地成熟的數據應用場景與企業進駐香港。合作涵蓋金融風控、醫療健康、跨境貿易及低空經濟等領域，並提供技術平台與合規支援，助力企業拓展本地及海外市場，同時舉辦孵化、招商及交流活動，鞏固香港作為數據應用示範樞紐的地位。



創新科技及工業局局長孫東為論壇致開幕辭時表示：“人工智能已經成為推動全球經濟增長的重要引擎，而數據則是發展人工智能的關鍵要素，兩者相輔相成。特區政府在今年提出把人工智能提升至香港的關鍵產業，期望各界能夠聚焦發展，引領香港經濟新增長。特區政府將會充分發揮好香港國際數據港的優勢，鼓勵業界推動人工智能的創新突破，在香港‘一國兩制’的獨特優勢下，打造香港、以至大灣區國家人工智能發展的重要基地，讓人工智能與數據在大灣區迸發出更多元和正面的價值。”



數碼港主席陳細明在歡迎辭中表示：“數據是數字經濟的核心資源，不僅推動智慧城市的轉型，更是人工智能創新發展的重要基石。數碼港致力建設多元化的創新科技生態圈，並通過跨界別交流及合作，促進AI及數據應用的安全、高效及合規發展。我們與廣州數據交易所及中國聯通國際的合作，標誌著推動粵港數據產業協同發展的重要一步。數碼港將繼續發揮作為香港數碼科技樞紐和人工智能加速器的角色，透過創新科技促進經濟轉型，鞏固香港作為國際創新科技及數據樞紐的地位。”



由數碼港人工智能應用總監霍露明主持的領袖對談環節，邀請了包括警務處、空間數據辦事處、廣州資料交易所及中國聯通國際等不同企業及機構的代表，圍繞提升數據安全及加強雲端數據流向透明度等議題，與講者深入交流，為企業數據管理策略注入全新思維。論壇期間，專家們積極分享其機構在推動數據安全、數據應用及合規管理方面的寶貴經驗，包括建設具備多語言及語境感知能力的平台，以提升服務質素，並持續檢視及完善系統安全性，確保資料流通的安全與合規等。討論亦強調，建立合規且可擴展的數據平台，將有助促進跨界合作與行業共創，助力智慧企業把握新機遇，邁向高質量發展