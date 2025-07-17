中國AI模型又一DeepSeek時刻到來

中評社北京7月17日電／據新華社報導，英國《自然》雜誌網站16日發表文章說，中國人工智能（AI）模型Kimi K2發布後引發轟動，世界迎來“又一個DeepSeek時刻”。中國在6個月內推出第二款令人印象深刻的模型，表明這一成功並非偶然。文章摘要如下：



繼今年1月DeepSeek－R1震驚世界之後，全球研究人員對中國推出的第二個強大的AI模型越來越感到興奮。北京月之暗面科技有限公司於7月11日推出了Kimi K2。



Kimi K2在編程方面的表現尤其出色，在LiveCodeBench（一個專門用於評估大型語言模型編碼能力的數據集）等測試中取得了高分。此外，Kimi K2似乎還頗具寫作天賦，在一些專業測試中名列前茅。



目前，包括矽穀的開源社區等在內的AI開發者都在熱議Kimi K2。官方數據顯示，其總參數規模達到了萬億級別（1T），不過由於採用混合專家架構，每次任務僅動態激活320億參數，只需調用模型中相關模塊，從而有助於控制所需算力。



與DeepSeek系列模型類似，Kimi K2採用開源協議發布，允許研究人員免費下載並進行本地部署與二次開發。同時，該模型支持通過應用程序接口調用，其定價顯著低於“克勞德4”等主流閉源模型。



美國艾倫人工智能研究所機器學習研究員納坦·蘭伯特說：“今年早些時候發布的DeepSeek－R1更像是AI發展軌跡中的前傳，而非曇花一現。Kimi K2是全球最佳的全新開源模型。”