2025年7月17日，英偉達公司總裁兼首席執行官黃仁勛（前）參加第三屆鏈博會先進製造主題活動。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月17日電／據新華社報導，16日，來華出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會的美國英偉達公司創始人兼首席執行官黃仁勛穿著唐裝在會上完成致辭。



“中國供應鏈的發展是一個奇跡。”這是黃仁勛演講的開場白。他說，此次來華創造多個“第一次”：第一次來華參加鏈博會，第一次接受中國貿促會的邀請並有機會向中國龐大的供應體系介紹英偉達，也是第一次用中文來致辭。



“中國對創新的堅定支持與共建繁榮未來的決心，在本次鏈博會上得到了充分體現。”黃仁勛簡要介紹英偉達發展歷程後，稱讚了中國人工智能產業的發展成效。



他說：“中國的開源AI是推動全球進步的催化劑，讓各國和各行業都有機會參與這場AI革命。開源是保障AI安全的關鍵，有助於推動國際社會在技術標準、性能基準和安全防護措施方面的合作。中國已孕育出開源共享的DeepSeek（深度求索）、Tencent Hunyuan（騰訊混元）等世界級大模型，正在推動全球AI快速發展。”



上午完成致辭後，黃仁勛下午在北京前門附近一處四合院酒店接受記者採訪，他進一步解釋此次來華參會的原因。



“中國供應鏈極其龐大且先進。供應鏈是很長的產業連接，涉及不同的供應商和技術。中國供應鏈基礎設施和生態系統成熟多樣，而且製造業規模也非常龐大。有來自這麼多國家的公司參加鏈博會，凸顯了全球供應鏈的相互依存程度。”黃仁勛說，好的公司不僅要有好產品，也要有好客戶，中國市場有著最具活力和創新精神的客戶，所以英偉達要繼續與之合作。