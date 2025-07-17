通關便利化讓企業“出海”加速度

後台關員與現場關員通過AR眼鏡連線開展出口電動汽車聯合分析研判。（圖片來源：人民網） 中評社北京7月17日電／據人民網報導，一部手機即可幫助大山裡的企業完成海關查驗，一副AR眼鏡實現專家“雲支持”，7分鐘破解查驗難題……鄭州海關創新通關作業模式，助力200餘家進出口企業快速“出海”，為河南省外貿產業發展注入新動能。



盛夏，在豫西伏牛山深處，河南金海生物科技有限公司外貿經理曲全武一大早便忙碌起來，一邊盯著冷庫中即將打包完畢發往韓國的蘑菇菌絲，一邊跟三門峽海關查檢人員溝通查驗時間。



在車間裡，曲全武引導查檢人員到申報貨物所在冷庫，而屏幕另一端，一名具備專家資質的關員在辦公室通過智能視頻軟件同步查看貨物標簽和狀態。



“核對批號、檢查是否黴變、是否有根莖葉果、查看菌絲形態……”現場查驗關員對著眼鏡輕聲報讀，專家在遠端遠程同步記錄，18分鐘後，檢查完成的信息已反饋到企業端界面。



“時間大大壓縮了，很方便！”曲全武興奮地說：“現在通過‘中心＋現場’模式協同完成查檢作業，用時少速度快，非常適合蘑菇菌絲這種對時效要求很高的出口產品。”



以前貨物出口前查檢，海關都是派兩名關員到達現場進行，常常需要等待。曲全武介紹：“可菌絲的活性等不起啊，有次韓國客戶緊急追加了一個大訂單，海關緊急從兩個地市協調了關員來現場查驗，十幾個冷藏車才沒耽誤發車。”



柳編是大別山革命老區的傳統手工藝品，在國際市場上備受青睞。位於鄂豫皖三省交界處的信陽革命老區，傳統的手工竹木草製品正以月均80多單的速度發往全球20多個國家和地區，這得益於高效的通關速度。



在信陽海關業務現場，查檢科科長張秋華點開電子地圖，一個紅色標點標注著“固始縣隆仡工藝品有限公司”，這是一家位於大別山深處的企業。