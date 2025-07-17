高新技術加持，新鮮荔枝“全年賣、賣全球”

6月28日，在廣州市從化區天人山水荔枝園，物流無人機運輸剛剛采摘的荔枝。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月17日電／據人民網報導，今年夏季，當廣東廣州的“千年古荔”繼2021年結下百餘斤果實後再度掛果，跨越歲月送來甜蜜厚贈，各優質荔枝主產區也迎來了豐收，沉甸甸的荔枝綴滿枝頭。



憑借高接換種技術、凍眠技術、創新助銷模式等舉措，廣州荔枝正將“甜蜜果”化作惠農興農的“致富果”。



高接換種



換出荔枝“致富果”



“周末來摘荔枝的人太多了，車直接排到外面大馬路上。”廣州市增城區一家果園的負責人劉鏡超說。



2019年起，該果園通過高接換種技術，將仙進奉品種嫁接到原有的200多畝桂味、糯米糍品種荔枝果樹上。嫁接後，相對晚熟的仙進奉可以與其他荔枝品種錯峰上市，拉長銷售周期，銷售單價也提高了。“我們的收益一下子提升了不少。”劉鏡超說。



仙進奉，國家地理標誌產品，最初在增城區仙村鎮基崗村僅有兩棵嫁接母樹。在基崗村黨支部書記陳浩潮帶動下，科研團隊與果農攜手攻關，從品種改良到種植技術提升，仙進奉得以端上百姓餐桌，也讓這抹“增城紅”走出一隅、開枝散葉。



仙進奉作為首個通過廣東省品種審定的遲熟特優荔枝新品種，不僅連續多年入選省市農業主導品種，如今還已推廣至廣東省內其他地區及廣西、海南、福建、雲南、四川、重慶等地，種植面積超25萬畝。

