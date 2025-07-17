“一地雙金”的鄉村振興密碼

挖好的蘆笋被裝在筐中，等待分揀。（圖片來源：人民網） 中評社北京7月17日電／據人民網報導，天未破曉，曹縣蘇集鎮的蘆笋田已悄然蘇醒。村民們挎著竹筐，熟練地扒開濕潤的泥土，將一根根潔白如玉的蘆笋輕巧采下，筐滿便送往分揀倉庫。與此同時，張士莊村的金蟬孵化車間裡燈火通明，村支書張新義正向鄰村前來“取經”的趙永海傳授經驗：“十年蘆笋地，一畝投放150－200個蟬蟻，關鍵要加強日常管理。”



曹縣作為“中國蘆笋之鄉”，擁有全國60%的蘆笋種植面積。而張士莊村創新的“蘆笋＋金蟬”復合模式，讓土地價值實現幾何級躍升。這種生態循環系統裡，蘆笋為金蟬提供天然營養庫，金蟬代謝物又反哺土壤，形成綠色閉環。吃蘆笋汁長大的金蟬富含氨基酸、蛋白質及多種礦物質，品質顯著優於普通養殖。



更難得的是經濟效益的突破。通過這種復合種植，畝均收入突破3萬元，比單一種植翻倍增長。全村近千畝基地年創收近3000萬元，300多戶村民實現“家門口就業”。村民張大爺的3畝蘆笋，每天清晨采挖三小時就有800多元現金入賬；白集村的董闖看著自家4畝基地，盤算著畝收入近2萬元的收成，已著手擴種新田。



這背後離不開科技的有力支撐。依托山東省農科院的科研力量，村裡成功破解了金蟬生長周期與蘆笋管護的協同難題，實現“兩年收金蟬，年年采蘆笋”的可持續生產。技術團隊定期深入田間，從蟬蟻投放密度到土壤濕度控制，為農戶提供精準指導。



為化解單打獨鬥的風險，張士莊村構建起“公司＋合作社＋農戶”的三級保障網。養殖公司與合作社提供從蟬蟻供應、技術指導到產品收購的全流程服務，農戶只需專注種養。通過保底收購、利潤分成等機制，笋農真正實現“種得放心，賣得安心”。



這套成熟模式已如漣漪般擴散，帶動周邊10多個鄉鎮5000餘畝土地加入復合種植，畝收益穩定在2－3萬元。田間地頭的變革同樣令人欣喜：收購商董延剛將貨車直接開進笋田，現場過秤付款。“今年每斤7塊左右，日收8噸直送工廠！”省去中間環節的“田間收、地頭賣”模式，讓農民增收看得見摸得著。



曹縣的眼光遠不止於初級種植。在產業鏈延伸上，全縣集聚著10餘家規模以上蘆笋加工企業，年加工能力達15萬噸——其中3家億元級工廠就能消化5萬噸鮮笋。總投資2億元的蘆笋工業園區已在2024年破土動工，425畝土地上將崛起14萬平方米的現代化廠房。