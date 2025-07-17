中方願同俄印雙方就推進中俄印合作保持溝通

7月17日，外交部發言人林劍主持例行記者會。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京7月17日電／據央視新聞報導，7月17日，外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者問：聯合國日前發布報告，評估2030年可持續發展議程落實情況，指出近一半目標進展緩慢，18%的目標甚至出現倒退。聯合國秘書長古特雷斯表示，世界正面臨“發展緊急狀態”，但目標依然可及，關鍵在於各方能否採取緊迫、團結、堅定的行動。發言人對此有何評論？



林劍表示，當前，單邊主義、保護主義抬頭，衝擊世界經濟復甦，國際發展合作動能不足，2030年可持續發展議程落實嚴重滯後，個別國家公然反對甚至抵制這一國際發展合作領域的綱領性文件，發展危機成為擺在各國面前的現實挑戰。中國始終是推動全球發展的行動派。中國政府將落實2030年可持續發展議程納入“十四五”規劃，已提前實現減貧、衛生等領域相關目標，為全球落實工作作出積極貢獻。中方大力推進國際發展合作，提出並落實全球發展倡議，近年來與20多個發展機構深化合作，惠及60多國超過3000萬民眾。去年二十國集團里約峰會上，習近平主席又宣布中國推動全球發展的八項行動，助力糧食安全、科技創新、綠色轉型等關鍵領域國際合作，不斷為全球發展注入新動能。



林劍強調，實現全球可持續發展目標需要團結一致、攜手行動。挑戰面前，我們應重溫2030年可持續發展議程初心，重振全球發展夥伴關係，堅持將發展作為聯合國工作的一項重要支柱，推動發展議題重回國際議程的中心位置。中國願同各方一道努力，促進世界共同繁榮進步。