中評社北京7月17日電／據新華社報導，近日，＃男子6萬月租住進甲醛房＃登上熱搜。當事人馬先生向媒體表示，自己在杭州蕭山租下每月6萬元的房子，入住兩個月後出現身體不適，經測試甲醛超標2倍。但房東、中介則稱房子多人住過，不存在甲醛問題，房東拒絕溝通退押金。



在租賃市場上，上述這種甲醛房也被稱為“串串房”，即將老舊的毛坯房用廉價材料簡單裝修後，經過“美顔”處理，以較高價格出租。



這類快速裝修、快速入住的房子常常存在甲醛等有害物質超標的問題，導致空氣質量不達標，影響租客身體健康。



“串串房”多次遭媒體曝光，為何仍然頻頻出現？



明知甲醛超標，房東還敢往外出租？



“串串房”之所以大量出現，原因之一是其租賃過程中存在短期套利空間。



據瞭解，炒房客收購一套老舊二手房用於出租，裝修成本往往控制在幾萬元。從事裝修室內設計超過十年的錢先生告訴記者，拿50平方米左右的房子舉例，走現在流行的簡約風進行翻新，刷刷墻、做做隔斷，8000－12000元就能搞定。



“賣相好”的房屋，無論是租金還是售價都能大幅提升。



北京房東萬女士以自家石景山一居室為例算了筆出租賬：房子因裝修很多年，不好出租，翻新後租金直接漲了近30%。

