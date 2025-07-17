國家移民管理局回應外國網民建議

中評社北京7月17日電／據中國政府網消息，來自奧地利的網民A＊＊s說：建議簡化外國人的24小時內臨時居留登記。現在微信小程序的功能不全，需要英文版本。我認為從居住登記到簽證申請的所有功能都應該可以在國家移民局的網站上完成。移民、簽證、通關和申請流程需要進一步現代化和數字化。（譯文）



來自荷蘭的網民“L＊＊o”說：建議允許外國人線上辦理住宿登記，無論是民宿還是親友家，而不必再去當地公安機關線下辦理。（譯文）



國家移民管理局回復：



（一）目前，移民局政務服務平台通過網頁端、App端、微信和支付寶小程序端4種渠道提供預約申請外國人簽證證件、辦理進度查詢等服務，支持中英文2種語言，在首頁面點擊右上角“ENGLISH”或者“簡體中文”可進行中英文切換。同時，我們已在國家移民管理局政府網站英文版首頁右側位置增加移民局政務服務平台跳轉鏈接，便於用戶使用。



（二）根據《中華人民共和國出境入境管理法》第三十九條規定，外國人在中國境內旅館住宿的，旅館應當按照旅館業治安管理的有關規定為其辦理住宿登記，並向所在地公安機關報送外國人住宿登記信息。外國人在旅館以外的其他住所居住或者住宿的，應當在入住後24小時內由本人或者留宿人，向居住地公安機關辦理登記。為便利外國人在華旅遊、工作、學習、生活，國家移民管理局已指導各地公安機關出入境管理部門進一步簡化境外人員住宿登記項目、拓展信息報送方式、提供外語翻譯等便利化服務，便於外國人申報住宿登記。目前，在旅館以外的其他住所居住或住宿的外國人除前往公安派出所辦理住宿登記外，還可前往所在地社區警務室、外國人服務站進行申報。北京、上海、海南、重慶等地已相繼推出境外人員網上自助住宿登記服務，外國人可通過線上平台完成登記。國家移民管理局正在研發全國通用的外國人住宿登記網上平台，優化登記申報方式，提升外國人在華生活便利度。



感謝您對移民管理工作的關注和支持。如今後遇有移民和出入境管理服務問題，歡迎撥打國家移民管理局12367服務熱線或發送郵件至12367＠nia.gov.cn進行咨詢。（國家移民管理局 外國人管理司、信息科技司）

