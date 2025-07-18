孫東：人工智能是推動全球經濟增長重要引擎

香港特區創新科技及工業局局長孫東（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月18日電（記者 段曉魯）香港特區創新科技及工業局局長孫東昨日出席數碼港“人工智能x數據論壇”並致辭時表示，人工智能已經成為推動全球經濟增長的重要引擎，而數據則是發展人工智能的關鍵要素，兩者相輔相成。特區政府在今年提出把人工智能提升至香港的關鍵產業，期望各界能夠聚焦發展，更好釋放數據的潛在價值，引領香港經濟新增長。



孫東表示，事實上，特區政府一直致力提升數據的透明度和可靠性，促進資訊共享和創新，鼓勵業界安全、高效地運用數據，創造價值。其中，我們通過“開放數據平台”向公眾和業界免費提供超過110個政策局、政府部門及公私營機構超過5500個數據集，涵蓋交通、環境、人口等不同範疇，協助業界推動更多惠民利商的創新應用項目。我們也在去年發布了《數據治理原則》，旨在提升數據的質量和可靠性、促進數據流通共享、加強保護數據，倡導以數據驅動發展。



孫東亦表示，除了本地數據，促進大灣區內的數據安全跨境流動亦有利於人工智能發展。特區政府在二○二三年與國家互聯網信息辦公室簽署了《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，並在此基礎上推出《粵港澳大灣區（內地、香港）個人信息跨境流動標準合同》便利措施，至今已推展至各行各業，獲得業界普遍歡迎。



孫東說，“工欲善其事，必先利其器”。要充分釋放人工智能和數據的潛力，我們必須建立自主的算力設施。為此，數碼港人工智能超算中心首階段設施已在去年年底投入服務。我們也於去年推出30億元“人工智能資助計劃”，鼓勵業界善用超算中心的算力資源，推動香港的技術創新和產業發展。計劃至今已經批出10個項目，涵蓋本地大語言模型、新材料、醫學等領域。目前，超算中心的算力服務使用率已超過九成，我們期望中心的算力在年內增加至3000 PFLOPS後，可以帶動更多技術創新與突破。



孫東稱，隨著生成式人工智能技術的興起，如何更安全、健康、有序地使用數據和相關技術是當今社會面對的重要命題。人工智能只是一個工具，使用者是要負責任地開發和應用這個工具，並且需要承擔主體責任。數字政策辦公室在今年四月發表了《香港生成式人工智能技術及應用指引》，旨在促進業界與公眾以安全及負責任的方式發展及應用生成式人工智能技術。連同其他相關的指引和措施，我相信可以提供一個安全、可靠及可持續的環境，讓人工智能更好服務香港、服務大灣區，推動產業發展。