陳細明：數據是AI發展的重要基石

數碼港主席陳細明（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月18日電（記者 段曉魯）為了深入探討AI及數據如何為企業注入新動力，昨日數碼港舉辦“人工智能x數據論壇”。數碼港主席陳細明表示，數據是數字經濟的核心資源，有助推動智慧城市的轉型和數字社會的建設，也是AI發展的重要基石。



陳細明表示，創科局早於2023年發布了《香港促進數據流通及保障數據安全的政策宣言》；數字政策辦公室去年推出了“數據治理專題網頁”，特區政府近年亦積極推動開放數據平台、商業數據互通等，都體現了特區政府在數據發展方面的前瞻佈局。而AI在其中就扮演了至關重要的角色，這也是為甚麼我們特別希望透過這次論壇，請來各方的專家，一起探討如何以數據作為原料，AI作為引擎，推動發展更智慧的香港。



陳細明亦表示，香港作為國際大都會，每日產出海量數據，例如金融交易記錄、商業及公共服務相關數據等。如能善用這些數據，將有助促進科技創新，甚至在大眾生活息息相關的層面，例如交通、醫療及環境保護等，都能實際受惠，並轉化成為推動經濟轉型的強大動力。這種轉化不是簡單的技術創新，而是生產力的根本變革，例如從以往的經驗驅動到現在的數據驅動，企業的決策、社區發展等亦因而變得更加智能化。



陳細明指出，尤其在大灣區建設的背景下，數據跨境流動的突破將進一步釋放這些價值。特區政府積極參與大灣區數據跨境流動的工作，例如創科局和國家網信辦簽定的《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，並透過建立標準合同、安全認證等機制，在保障數據安全前提下，促進關鍵領域的數據高效流通，推動粵港兩地跨境服務、數字經濟及智慧城市發展，惠民利商。



陳細明繼指，AI及數據的發展不單只是技術上的創新，而是建設更美好社會的起點。數碼港將繼續發揮作為香港數碼科技樞紐和人工智能加速器的角色，搭建橋樑、促進合作，以及推動以人為本的創新，讓科技真正成為推動經濟發展及提升大眾生活質素的力量。

