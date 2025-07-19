學者香港書展析特朗普新政：對台態度變化大

《特朗普新政觀察》一書主編王錦俠（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月19日電（記者 盧哲）由香港貿易發展局主辦的第35屆香港書展正在舉行。香港書展八大講座系列之一——“世界視窗”系列，17日舉行了以“特朗普新政觀察”為主題的講座。由香港商務印書館出版的《特朗普新政觀察》一書主編王錦俠分享了對特朗普新政下一步走向的看法。王錦俠認為，與上一個任期相比，特朗普對待台灣問題的態度更加突出利益導向，更多地把台灣問題作為中美戰略博弈的籌碼，這是很大的改變，為下一步中美合作和平解決台灣問題提供了一定可能性。



在專題講座上，王錦俠首先指出，特朗普新政的出現不是偶然的。就美國而言，它是“美國病”日趨嚴重、美國霸權日漸衰弱的標誌性像征，也是美國政治力量希望維持美國霸權的奮力一博；就世界而言，它是權利與權力矛盾運動的必然結果，是全球化與逆全球化劇烈較量的重要體現，是大國興衰中“東升西降”、由西向東轉移權力中心的焦點所在。



王錦俠認為，特朗普作為“帝王制總統”，他所推行的新政本質上是“七國模式”：強權治國、交易救國、關稅富國、改革興國、製造回國、擴張強國、推特報國。作為商人政治家交易型總統，特朗普喜歡坐地起價、漫天要價、討價還價，體現出既往往出人意料、不可預測的巨大不確定性，又具有美國優先利益至上，圍繞利益獲得性一定程度上可預判的巨大確定性。



王錦俠分析，特朗普新政下一步一定會朝著“三化”方向發展：一是政治行為、執政風格的“帝王化”。二是國際交往、外交行為的“利益化”。面對美國各方面存在的嚴重問題，特朗普新政的核心邏輯是以內政穩定為優先，通過減稅、移民限制與關稅政策強化“美國優先”戰略。在國際交往中，他明確強調以交易特別是短期內能給美國帶來什麼實際利益作為外交首要準則。三是國內治理和黨派鬥爭事務處理的“糾紛化”。



至於中美關係特別是中美經貿關係今後會如何發展，王錦俠認為，下一步的中美關係特別是經貿關係，一定會呈現出“一個狀態、三個基本”的特點。一個狀態即“纏鬥”狀態。王錦俠說，中美經貿關係“纏鬥”常態化、複雜化進程中，充滿了種種突發狀況和意外事件的可能性，我們必須用戰略性思維、複雜性思維、底線思維為指導，敢於並善於開展國際經貿鬥爭。在鬥爭中，要把“針鋒相對”與“棉裡藏針”結合起來，把“舉輕若重”與“舉重若輕”結合起來，把國內與國際結合起來，隨著實力對比的不斷變化，我們一定會形成勝局。