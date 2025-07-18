快評：黃仁勳脫掉皮衣換唐裝　順全球潮流而行

中評社快評／英偉達公司創始人兼首席執行官黃仁勳這幾天在中國很火，16日在北京出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）時一改招牌皮衣形象，身著深色唐裝亮相，全場熱議。



黃仁勳不僅以首次公開中文演講震撼全場，更宣布美國政府批准H20晶片重返中國市場，並推出全新RTX Pro GPU，專為AI、數字孿生與圖形計算設計。此舉被視為英偉達深耕中國市場的重大策略，彰顯對中國文化的尊重與對AI市場的野心。



黃仁勳的行動有很深層的意義，也印證了世界正在發生的潮流或趨勢。因為美國實施對等關稅，對不論是盟友或對手都一樣下重手，世界各國都在緊張應對、自求多福，不少國家轉向尋求與中國強化合作，而且不只是貿易上，政治上也然。近日北京、天津、上海等地都非常熱鬧，多國政要、商賈紛至沓來。



黃仁勳出生於台灣台南市，9歲時移居美國。2024年6月18日，英偉達取代微軟成為全球市值最高的公司。2025年7月9日，英偉達成為首家市值突破4萬億美元的公司，微軟、蘋果分別位列第二、三位。黃仁勳在台灣就如神一般的存在。



黃仁勳脫掉皮衣換唐裝，首用中文致詞，大讚中國大陸AI產品世界級。中時新聞網以“當黃仁勳也親中”為題發表時評文章，提到這次在台灣“沒人敢批評黃仁勳，綠營側翼悶不吭聲，足證政府整天大談文化去中、經貿脫中及政治仇中，只是政治操作，為了罷免的政治工具，終究抵抗不了全球與大陸貿易正常化、維持交流的潮流。”



“不見青鳥飛出，而是飛入牢籠變成囚鳥”。是的，有誰可以逆全球潮流而行？！