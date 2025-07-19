《中國評論》月刊第331期內容介紹

第331期《中國評論》月刊2025年7月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港7月19日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第331期《中國評論》月刊(2025年7月出刊)，共刊發18篇文章，涵蓋兩岸、港澳、美國、經濟、文化等議題。



本期“專題”欄目聚焦尋找台灣問題解方，刊發了《台海話家常——解決台灣問題的六個維度》《智統台灣：智能化時代台海解決方案》和《營造國家統一外部環境的歷史借鑒與哲學思考》三篇文章。



中國社會科學院中國歷史研究院近代史研究所研究員周溯源發表《台海話家常——解決台灣問題的六個維度》一文。文章指出，台灣問題成為當今中國問題的樞紐，也是兩岸同胞思慮的焦點。如何解決這個糾結，本文以話家常的方式，從六個維度進行了分析，指出台海自古是一家、中國共產黨和中國人民統一祖國的信念堅定不移、兩岸統一的趨勢不可逆轉、兩岸同胞渴盼和平統一的願景難以漠視、台灣政要應該為和平統一盡責、不能忘記歷史給今人的寶貴啟示。客觀分析了“台獨”沒有出路，“和平統一、一國兩制”是唯一正確的選擇。為了實現民族復興，為了兩岸同胞的福祉，切切不可錯過和平統一的良機。



上海台灣研究所所長、《台海研究》主編、研究員倪永傑發表《智統台灣：智能化時代台海解決方案》一文。文章提出 “智統台灣”主張，其核心觀點如下：以最低代價、最快時間、最高質量、最文明方式實現國家完全統一，譜喜劇，避悲劇，成就民族復興。演練“智合”“智戰”“智鬥”三大路徑。推動“智合”，培育兩岸融合發展的“智合能”。實施“智戰”，構建反分裂反干涉“智威懾”。開展“智鬥”，編織鬥智鬥勇的統一“智勝網”。“智統台灣”的能量變化、演進態勢可以用“智統＝智合能×智威懾×智勝網”的方程式來表達。本文採取定量分析方法，收集整理5項“智合能”指標數據、5項“智威懾”指標數據及7項“智勝網”指標數據共17項數據指標，建立智統台灣的能量模型體系，三者相互加乘、辯證倍增，智統能級越高，實現智統的可能性越高，反之亦然。

