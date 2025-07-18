“粵車南下”政策有望年內落地實施

1月31日拍攝的港珠澳大橋橋頭（圖片來源：新華社） 中評社北京7月18日電／據文匯網報導，“粵車南下”計劃將於11月實施，首階段限制粵車只能停泊在港珠澳大橋香港口岸的自動化停車場，吸引內地居民駕車來港經機場轉機，或轉乘公共交通工具到市區；次階段才容許駕車駛入市區，初期每日限100個名額。新政策除了便利兩地人員往來，更能促進香港餐飲、零售、酒店，以至汽車維修或增值服務。同時，為讓南下司機更好適應香港交通，據悉運輸署將提供小冊子和線上課程予南下司機。中國香港汽車會接受香港文匯報訪問時，建議政府進一步釐清政策細節，確保粵車司機的在港體驗，並看好“粵車南下”帶來的汽車經濟機遇，相信能讓內地車主領略香港百多年汽車文化，促進粵車車主在港消費。



中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培接受香港文匯報訪問時表示，兩地道路系統存在一定差異，除內地“左駕右行”，香港“右駕左行”是最顯著的差異外，兩地警告標誌、指示標誌的設計亦有分別，香港駕駛者北上時需習慣，反之“粵車南下”亦然。運輸署將為南下粵車司機提供小冊子和線上學習模式，李耀培表示，協會願意提供技術支援，他透露，“司機申請成功（南下名額）之後，運輸署會發一本小冊子，據瞭解這本書現在還在編制中，裡面會有一些資訊性信息，包括汽車會的緊急救援電話、商業拖車電話、夜間救援服務等，也會講解香港交通環境與內地有什麼不同。”



盼釐清南下客需否裝“易通行”



至於“粵車南下”的落地細節，李耀培希望特區政府在未來3個多月內進一步釐清，包括如何支付香港隧道費，是否要強制安裝“易通行”。



他指出，香港全線隧道已使用“易通行”，無需現金或停車繳費，為確保順暢融入香港交通環境，他認為，應強制要求每日可進入市區的100個粵車司機使用“易通行”系統。“他們過來要前往各區的景點，不可能不過海、不過隧道，如何畀錢呢？『易通行』是不用錢、不用管理費用，主要是和銀行戶口聯繫，對粵車車主不構成經濟負擔。如果真的要安裝，是不是也可以在廣東省設立一些『易通行』中心，提供協助？”



他並指出，“『港車北上』一般申請14天內，就會收到許可通知。『粵車南下』涉及的數量比較少，特別是進入市區每日衹有100個名額，是不是進度可以更快一些，例如7天就有結果通知。”