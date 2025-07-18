貫徹八項規定精神學習教育調研座談會召開

2025年6月5日，江蘇省南通市崇川區狼山鎮街道機關黨總支組織黨員幹部參觀以中央八項規定精神為主題的廉政展館。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月18日電／據新華社報導，近日，中央層面深入貫徹中央八項規定精神學習教育工作專班分別召開部分地方、部分部門單位、中央指導組學習教育調研座談會。會議學習貫徹習近平總書記在中央政治局第二十一次集體學習時的重要講話精神，就推進學習教育整改整治、抓緊抓細後續工作、總結經驗成效、完善作風建設常態化長效化機制等聽取了意見建議。



會議強調，要提高政治站位，認真學習貫徹習近平總書記重要講話精神，學習貫徹黨中央關於學習教育的部署要求，牢牢把握正確政治方向，一體推進學查改各項工作，堅決克服鬆勁懈怠、闖關過關思想，努力把學習教育抓緊抓實，防止虎頭蛇尾、走過場。要堅持動真碰硬，繼續對標對表深入查找問題，動真格出重拳集中整治，高標準嚴要求整改銷號，採取隨機調研等方式，廣泛聽取基層幹部群眾對整改落實的意見，持續用力推進真查實改。要總結經驗成效，堅持一邊推進學查改、一邊總結梳理成效和經驗，完善作風建設常態化長效化制度機制。要壓緊壓實責任，各級黨組織要發揚自我革命精神，嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄，層層傳導壓力，把學習教育各項工作進一步落實到位，真正做到學有質量、查有力度、改有成效。指導組和督導組要充分發揮“利劍”作用，強化指導督導，從嚴把好政治關、政策關、質量關。