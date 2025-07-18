科大研發AI醫學影像技術顛覆傳統CT

香港科技大學（廣州）校園大門（圖片來源：新華社） 中評社北京7月18日電／據文匯網消息，香港科技大學研究團隊近日研發出突破性的人工智能（AI）醫學影像技術，只需利用2張至4張X光片，即可於一分鐘內生成高清3D骨骼及內臟影像。該技術相比傳統電腦斷層掃描（CT）大幅減少病人接收的輻射量達99%，有助加強病人安全、降低醫療成本及縮短輪候時間。



新技術由科大電子及計算機工程學系助理教授兼醫學成像與影像分析研究中心副主任李小萌帶領研發。針對現時CT掃描廣泛用於醫學診斷及手術規劃，但會令病人暴露於較高劑量輻射，對兒童、孕婦及需頻繁檢查的長者尤為不利，科大團隊的新AI技術則僅需極少量X光影像（約為CT掃描百分之一或更低的X光掃描次數），便可重建出3D骨骼及內臟圖像，重建關鍵解剖結構準確度約為CT掃描成像的97%。



李小萌表示，目前技術已可用於協助醫生策劃手術流程，未來希望進一步提升3D重建精準度，以應用於骨骼植入物製作，並拓展至實時手術監測及個人化治療規劃等領域。



科大團隊與本地醫療3D打印企業科能三維技術（醫療）合作，計劃將該技術推展至公營醫院，並應用於骨科手術規劃、即時手術成像及定製植入物等領域，預計未來數月在本地公立醫院開展臨床試驗，若順利通過，有望於明年正式投入應用。團隊並正與其他醫院商談，期望將技術拓展至心肺等其他醫學影像領域，進一步提升診斷及手術效率。



科能三維創辦人兼行政總裁丘榮豐表示，過往利用CT掃描及人手建構3D骨骼模型需時數日，現時只需兩張X光片即可於30秒內完成3D建模，對緊急病人意義重大，亦大幅降低醫療成本五至七成。骨科專科醫生謝龍峰表示，這項技術可免除病人做CT掃描，減低九成以上輻射，準確度高，對須頻繁檢查的兒童、孕婦或長者是一大福音。



