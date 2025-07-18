以稱加沙教堂遇襲系“誤擊”“深表遺憾”

中評社北京7月18日電／據新華社報導，以色列總理府17日發表聲明說，以色列對加沙地帶一座天主教堂遭襲、造成人員死傷“深表遺憾”。以色列國防軍稱，教堂系遭以軍炮彈碎片“誤擊”。



據《以色列時報》報導，這座教堂位於加沙地帶北部加沙城，是加沙地帶唯一的天主教堂，17日遭到以軍襲擊。設在耶路撒冷的天主教機構說，襲擊造成3人死亡，多人受傷。目擊者說，這座教堂容納大量流離失所民眾，襲擊嚴重損壞了教堂建築。



這一事件引發國際譴責。



以色列總理府在聲明中說：“每一條無辜生命的逝去都是一場悲劇。我們與遇難者家屬和信徒們同悲。”以外交部在社交媒體上聲稱，以方“從不以教堂或宗教場所為打擊目標”，並對宗教場所或“無關平民”受到傷害表示遺憾。



以色列國防軍17日晚間發表聲明說，初步調查顯示，以軍在當地展開軍事行動期間所發射一枚炮彈的碎片“誤擊”教堂，具體原因正在調查中。聲明還稱，以軍只打擊軍事目標，並對“無意中”造成的損害表示遺憾。



自本輪巴以衝突2023年10月爆發以來，以軍多次轟炸、炮擊或破壞加沙地帶的學校、難民營和醫院，理由是巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武裝人員藏匿其中或將其用於“軍事目的”。



加沙地帶衛生部門最新數據顯示，自本輪巴以衝突爆發以來，以軍在加沙地帶的軍事行動已造成超過5.8萬人死亡。