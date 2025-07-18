香港國際機場年度航空交通量穩步增長

中評社北京7月18日電／據新華社報導，香港機場管理局7月16日公布2024/25財政年度年報顯示，香港國際機場客、貨運量及飛機起降量均錄得兩位數增幅。



本財年內，香港國際機場客運量達5490萬人次，總貨運量為500萬噸，同比增加約21.6%和10.3%；飛機起降量超過37.3萬架次，按年增長20.5%。



年報顯示，香港國際機場的航空交通網絡持續增長，有27家航空公司開通或拓展航班服務至56個航點。截至本財年度末，約140家航空公司在香港國際機場提供服務，連接全球超過200個航點。



機管局主席林天福表示，香港國際機場在過去一年跨越多個重要里程碑，航空交通持續穩定復甦。2024年11月，三跑道系統按時按預算啟用，機場年客貨運處理能力提升50%，鞏固香港國際航空樞紐地位。



機管局今年1月推出“機場城市”發展藍圖新品牌“SKYTOPIA”，匯聚商業活動、流行文化、藝術交易及娛樂消閑於一身。機管局表示，該項目將令香港國際機場成為香港經濟發展的重要引擎之一。



此外，作為粵港澳大灣區的重要國際空運門戶，香港國際機場東莞空港中心為空運貨物提供創新海空貨物聯運服務。2024/25財年內，利用這項服務付運的貨物總值增至約180億元人民幣。



機管局表示，本財政年度內，機管局還達成購入珠海機場35%股權的協議，加強香港和珠海兩地機場合作，有利於香港國際機場充分發揮港珠澳大橋的潛力，便利旅客並促進商業活動。



