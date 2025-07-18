《南方崛起》多語種報告在里約熱內盧發布

7月16日，在巴西里約熱內盧，嘉賓在金磚國家媒體智庫高端論壇上翻閱《南方崛起》。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月18日電／據新華社報導，金磚國家媒體智庫高端論壇16日在巴西里約熱內盧舉行。論壇期間，新華通訊社以中、英、西文對外發布《南方崛起》多語種報告。



報告全文共計約10萬字，匯集了新華通訊社2024年以來關於全球南方國家自立自強、發展振興的調研成果，生動展現了全球南方在世界大變局中群體性崛起的創新實踐。



泰國亞太智庫主任威倫·披差翁帕迪對記者說，《南方崛起》多語種報告通過非洲、拉美、中東、亞太等地區的案例，立體展現了全球南方的集體覺醒與群體性崛起。報告融合了現實政治、歷史回溯和社會文化觀察，案例豐富、視野宏大。



“閱讀《萬隆精神的時代回響》一文，我再次深深感受到萬隆的呼喚和力量。這是全球南方共同站立起來的歷史時刻。”威倫表示，“萬隆精神不僅是歷史的記憶，也為全球南方繼續攜手前行注入動力。”



在《薩爾瓦多日報》總編輯路易斯·萊內斯看來，《南方崛起》多語種報告搭建起一座促進理解的橋梁，可以幫助更多人認識到，全球南方國家始終在為實現自主發展而努力，不斷探索進步的路徑。



《薩爾瓦多日報》曾轉載報告中的《波托西從歷史中醒來》，講述了玻利維亞城市波托西的礦業發展歷程，以及這座城市在經歷歷史創傷後所進行的轉型與持續奮鬥。萊內斯認為，這是一則富有代表性的故事，生動體現了全球南方國家追求變革的堅韌精神。



作為新興市場國家和發展中國家的集合體，全球南方國家占世界經濟比重已超過40%，正在深刻改寫世界政治經濟文化版圖，成為國際秩序變革的關鍵力量。