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廣東省能源集團黨委原副書記黎凱生接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-07-18 20:20:42


　　中評社北京7月18日電／中央紀委國家監委網站訊，據廣東省紀委監委消息：廣東省能源集團黨委原副書記、紀委原書記黎凱生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。

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