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中國工商銀行大連分行專家高亞林接受調查
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2025-07-18 20:21:15
中評社北京7月18日電／中央紀委國家監委網站訊，據中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組、遼寧省紀委監委消息：中國工商銀行大連分行專家高亞林涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組紀律審查和遼寧省大連市監察委員會監察調查。
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