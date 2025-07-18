中方在聯合國安理會譴責以色列打擊敘利亞

中評社北京7月18日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽17日在安理會敘利亞問題緊急公開會上發言，譴責以色列對敘利亞實施軍事打擊。



耿爽說，在敘南部局勢動蕩之際，以色列近日對蘇韋達、德拉、大馬士革等地多次發動空襲，甚至對敘關鍵“政府部門”實施軍事打擊。以方行為嚴重違反國際法，侵犯敘主權、安全和領土完整，也給敘和平穩定和政治過渡帶來新的複雜因素，中方對此予以明確譴責。中方呼籲以色列立即停止對敘利亞的軍事打擊，盡快從敘領土撤出。國際社會公認戈蘭地區是敘被占領土，敘利亞的主權、統一和領土完整應當得到尊重，安理會有關決議應當得到落實，1974年《部隊脫離接觸協議》應當得到遵守，聯合國脫離接觸觀察員部隊根據授權履職應當得到保障。



耿爽說，過去一周，敘南部蘇韋達地區安全局勢驟然緊張，族群矛盾尖銳對立，武裝衝突迅速升級，已經造成數百人死亡。當務之急是盡快穩定安全局勢、恢復社會秩序。中方注意到敘臨時當局已同有關方面達成停火，呼籲各方恪守停火協議，保持冷靜克制，停止敵對行動，推動局勢早日緩和降溫。蘇韋達衝突再次表明，當前敘局勢依然複雜脆弱，實現和平穩定仍然面臨艱巨挑戰。敘臨時當局要根據安理會第2254號決議確定的原則，持續推進各界廣泛參與的政治進程，通過包容對話解決各方關切，有效促進內部團結和解。反恐是敘利亞恢復和平穩定的重要方面。敘臨時當局應履行反恐義務，採取有力措施，打擊包括“東伊運”在內的所有被安理會列名的恐怖組織。



耿爽說，當前中東熱點問題此起彼伏，新舊矛盾交織叠加，衝突戰爭持續不斷，局勢複雜動蕩不安。這種局面不符合中東各國利益，也不符合國際社會的共同利益。安理會作為對維護國際和平與安全負有首要責任的機構，應堅決捍衛聯合國憲章權威、履行憲章職責，動用工具箱內的一切工具，為推動有關衝突早日平息、有關地區恢復和平穩定、中東實現長治久安作出積極努力。中方願同國際社會一道，為此發揮建設性作用。