再修例打擊“太空油” 今刊憲即時生效

中評社北京7月18日電／據大公報報導，香港政府自今年2月14日刊憲將新興毒品“太空油”主要成分“依托咪酯”及三種類似物列為毒品後，今日刊憲再將“太空油”原材料依托咪酯所有類似物，以及其他六種物質列為法律規定的毒品。



保安局發言人表示，非法使用依托咪酯及其類似物會成癮，嚴重損害健康。政府決心保障公眾安全，加強對所有依托咪酯類似物的管制。\大公報記者 盛德文



政府今日在憲報刊登《2025年危險藥物條例（修訂附表1）（第2號）令》（《危險藥物條例修訂令》）後，（甲）所有依托咪酯類似物及（乙）其他六種物質將被列為法律規定的毒品。



《危險藥物條例修訂令》於今日刊憲生效。該修訂令以先訂立後審議的程序提交立法會省覽。《危險藥物條例修訂令》將下列物質納入《危險藥物條例》（第134章）附表1的管制：一：所有依托咪酯類似物；二：六種物質，包括N-吡咯烷基丙托尼秦；N-吡咯烷基美托尼秦；N-呱啶基依托尼秦；N-去乙基異丙托尼秦；大麻酚六氫衍生物及其3-烷基同系物，包括六氫大麻酚（簡稱HHC）；卡立普多。以上的六種物質是按照最新的國際管制制度被納入受管制。這六種物質與“太空油毒品”無關。



販運製造可囚終身 罰款500萬



發言人表示，非法使用依托咪酯及其類似物會成癮，嚴重損害健康。最近的科學分析顯示某些依托咪酯類似物有可能會被濫用。政府決心保障公眾安全，因此採取預防措施，加強對所有依托咪酯類似物的管制。由7月18日起，所有依托咪酯類似物，包括但不限於異丙帕酯、美托咪酯和丙帕酯，都將成為毒品。



在《危險藥物條例》的嚴格管制下，販運及製造這些物質，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。在違反《危險藥物條例》的情況下管有及服用這些毒品，最高刑罰為判監禁7年及罰款100萬元。