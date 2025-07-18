中央第九巡視組巡視山東省工作動員會召開（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月18日電／據中央紀委國家監委網站消息，根據黨中央關於巡視工作的統一部署，近日，中央第九巡視組巡視山東省工作動員會召開。中央第九巡視組組長王新哲作了動員講話，對深入學習貫徹黨中央關於巡視工作的決策部署、扎實開展巡視工作提出要求。山東省委書記林武主持會議並講話。



山東省委常委，省人大常委會、省政府、省政協黨組領導班子成員，省高級人民法院、省人民檢察院黨組主要負責人，濟南、青島市委和市人大常委會、市政府、市政協黨組主要負責人，中央第九巡視組有關同志出席會議；其他在職副省級以上領導幹部，省紀委監委、省委組織部領導班子成員，各市市委書記，省委、省政府副秘書長，省委巡視辦主任、正廳長級巡視專員，省委工作部門、省政府組成部門和直屬機構主要負責人，濟南、青島市紀委書記、市委組織部部長，中央駐魯機構主要負責人列席會議。



王新哲強調，巡視是全面從嚴治黨的戰略性制度安排。山東省委要切實提高政治站位，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，深刻認識巡視工作的重要意義，正確認識監督，自覺接受監督，積極支持配合中央巡視組工作，堅決完成好黨中央交給的巡視任務。



王新哲指出，中央巡視組將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真落實二十屆中央紀委四次全會部署，突出政治巡視定位，全面貫徹巡視工作方針，旗幟鮮明把“兩個維護”作為根本任務。堅持圍繞中心、服務大局，堅持問題導向、嚴的基調，堅持系統觀念、發揮綜合監督作用，堅持實事求是、依規依紀依法，精準有效開展政治監督。圍繞黨中央關於山東省的功能定位和戰略部署，深入瞭解貫徹落實黨中央決策部署，落實進一步全面深化改革部署，統籌發展和安全，縱深推進全面從嚴治黨，加強領導班子、幹部人才隊伍和基層黨組織建設以及巡視整改情況，緊盯權力和責任，緊盯“一把手”和領導班子，緊盯群衆反映強烈的問題，著力查找政治偏差，推動解決突出問題，為推進中國式現代化提供有力保障。