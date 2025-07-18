五萬外勞來港　占勞動人口1.3%

中評社北京7月18日電／據大公報報導，勞工處表示，各輸入外勞計劃推行至今，共有約9萬名輸入勞工配額獲批，已抵港工作的輸入勞工約5萬人，占整體勞動人口380萬約1.3%，外勞對整體勞動市場影響輕微。



除建造業、運輸業，以及安老院和殘疾人士院舍護理員的行業輸入勞工計劃涵蓋的行業或職位類別外，“補充勞工優化計劃”容許不同行業的雇主申請輸入技術員級別或以下的勞工。截至上月，優化計劃獲批的申請有9980宗，涉及67350名輸入勞工。侍應生、初級廚師及廚師屬獲批輸入勞工人數最多的三個職位類別，合計已逾2.4萬人。



為進一步加強保障本地工人優先就業，勞工處於上月17日實施新措施，包括在優化計劃專題網頁新增網上投訴表格，方便本地雇員就雇主涉嫌違反優化計劃規定作出投訴；進行特別巡查，查核雇主有否持續符合全職本地雇員與輸入勞工二比一人手比例的規定等。勞工處會按違規風險要求雇主申報全職本地雇員與輸入勞工的資料和相關人手比例；及雇主遞交申請後，六個月內再提交的其他申請將不獲處理。



截至上月30日，勞工處已進行118次特別巡查，並就所有收到的投訴展開調查，當中正就兩宗有初步證據顯示雇主以輸入勞工取代在職本地雇員的投訴個案進行深入調查。勞工處亦已完成調查一宗懷疑雇主不符合本地公開招聘規定的投訴，並正考慮是否對有關雇主作出行政制裁。



雇主向輸入勞工提供的薪金，須不低於市場相類職位的每月中位工資。勞工處表示，會持續檢視優化計劃的運作和實施安排，在過程中會充分考慮持份者的意見。