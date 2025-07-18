中東11國聯合聲明反對外國干涉敘利亞事務

中評社北京7月18日電／據新華社報導，約旦外交部17日發表聲明說，約旦、阿聯酋等11個中東國家當天發表聯合聲明，支持敘利亞安全、統一、穩定和主權，反對外國干涉敘利亞事務。



聲明說，約旦、阿聯酋、巴林、土耳其、沙特阿拉伯、伊拉克、阿曼、卡塔爾、科威特、黎巴嫩、埃及等國外長過去兩天裡就敘利亞局勢密集磋商，統一立場。



各國外長一致強調，支持敘利亞安全、統一、穩定和主權，反對任何外國干涉敘利亞事務；歡迎就結束敘蘇韋達省危機達成的協議，強調必須執行協議以保護敘利亞的統一和公民安全；支持在蘇韋達省及整個敘利亞建立安全、國家主權和法治的努力，反對暴力、宗派主義、挑起不和與煽動仇恨。



各國外長譴責以色列襲擊敘利亞，認為這公然違反國際法、是對敘利亞主權的公然侵犯，破壞敘利亞安全、穩定、領土完整和公民安全。他們呼籲國際社會支持敘利亞重建進程，呼籲聯合國安理會擔負起責任確保以色列全面撤出敘利亞，停止以色列所有針對敘利亞的敵對行動及干涉，執行安理會第2766號決議及敘以1974年簽訂、在戈蘭高地設立緩衝區的《部隊脫離接觸協議》。



本月13日，敘利亞蘇韋達省德魯茲武裝派別和貝都因部落爆發激烈衝突，敘政權內政和國防部門武裝隨後介入並同一些德魯茲武裝派別發生交火。敘內政部門16日宣布在蘇韋達省達成新的停火協議。



去年12月敘利亞政局劇變後，以色列以“自衛”為由，趁機出兵占領戈蘭高地緩衝區及毗鄰地區，尋求與占蘇韋達省人口多數的德魯茲人合作，在敘南部建立所謂“防禦區”，並公開要求蘇韋達等敘南部三省“徹底非軍事化”，拒絕敘政權部隊或其他武裝進入敘南部或在敘南部立足。蘇韋達省衝突爆發後，以色列持續空襲敘政權目標。