教聯會建议擴大非本地生限額　推廣留學香港

中評社北京7月18日電／據大公報報導，2025年施政報告將於9月公布，行政長官李家超邀請各界提意見和建議，咨詢已於6月展開。香港教育工作者聯會昨日（17日）召開記者會，就新一份施政報告發表建議書。建議書涵蓋了十大範疇共60多項建議，提出了“建設國際教育樞紐”、“加快推進數字教育”、“推動STEAM教育”、“深化愛國主義教育”、“維護教師專業”、“推動職業專才教育”、“應對學齡人口下跌”、“關注幼稚園營運情況”、“推動正向教育”及“加強產學研合作”建議，冀推動香港教育高質量發展。



加快規劃“北都大學城”



教聯會建議加快規劃“北都大學教育城”，加強與國際知名大學合作，吸引國家級學術機構落戶，並公布具體融資安排以確保可持續性。同時，政府應放寬非本地學生限額至50%，重點吸納“一帶一路”及東盟國家生源，並爭取放寬其他自資院校招收內地學生的收生限額。此外，加強兩地高校合作，建議推動兩地高校學分互認及交換生計劃。基礎教育方面，建議擴大直資學校招收更多非本地生、引入陪讀簽證，並發展私營學生宿舍，推廣“留學香港”品牌。



在深化愛國主義教育，厚植家國情懷方面，教聯會認為應配合國安教育課程框架的更新，建議加強相關專業支援；持續優化課程，加強中國歷史、地理及中華文化的元素。同時，舉辦多元國民教育活動，包括進一步擴展“心系家國”系列活動、善用紅色資源、推動姊妹學校交流、舉辦親子國民教育活動等，深化學生課堂所學，培養國家觀念。



加強教師STEAM培訓



為配合國家“科教興國”，本屆政府積極推動STEAM教育，過去三年施政報告，政府在課程發展、教師培訓、培育資優學生等方面均有不少新舉措。教聯會倡加強現職教師和准教師的STEAM培訓，並推動資優教育及幼兒創科學習，從基礎教育階段培養人才。同時，由政府推動高等教育與產業之間的合作以促進STEAM技術的發展。此外，支持航天科普教育發展，如資助民間建設的航天科普場館和基地，包括教聯會與中國宇航協會合辦的香港首間航天科普教育基地等。