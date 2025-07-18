鄧炳強率“領袖論壇”訪江蘇

中評社北京7月18日電／據文匯網報導，保安局局長鄧炳強7月17日日率領“保安局青少年制服團隊領袖論壇”（“領袖論壇”）成員及“領袖論壇”合作夥伴、深圳大學和澳門保安部隊青年團成員一行75人，繼續研學團在江蘇省為期6日的考察，透過瞭解江蘇的發展和未來規劃，加深對國家的歷史文化與現代化發展的認識。鄧炳強將於7月20日返港。



研學團今日上午到南京市參觀中山陵和到南京雲錦博物館體驗國家非物質文化遺產工藝；今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，研學團下午到訪侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，在鄧炳強帶領下，參與祭拜儀式，銘記歷史，增進家國情懷。



傍晚，鄧炳強和研學團與江蘇省委常委、省委政法委書記李耀光會面。鄧炳強感謝省市領導大力支持“領袖論壇”，為研學團各項安排做了大量工作，讓學員感受江蘇深厚的歷史文化底蘊，認識國家從古至今的發展，增進國民身份認同。



研學團7月15日抵步，於過去兩天在南京市考察。保安局副局長卓孝業帶領研學團參觀名勝牛首山和金陵小城，以及中國科學院紫金山天文台和南京博物院，並在南京大學參與專題講座，加深對國家外交政策的瞭解。未來3天，研學團將參訪南京市公安局七裡河特警訓練基地和南京條約史料陳列館，及後前往無錫繼續考察，並與無錫市領導會面。除到訪歷史名勝，成員亦會參觀國家超級計算無錫中心及不同領域的重點企業，瞭解國家的高新科技和多方面發展的成果。