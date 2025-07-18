海關連破兩宗航空旅客販毒案

中評社北京7月18日電／據文匯報報導，香港海關近日偵破兩宗涉及航空旅客販運危險藥物案，分別檢獲約1.1公斤懷疑可卡因，及12公斤懷疑大麻花，市值共約350萬元，並且拘捕3人。



海關毒品調查科機場調查課調查主任邱健偉今日(17日)表示，首宗是於前日(15日)揭發的體內藏毒案，海關機場課人員根據風險管理，截查一名由贊比亞盧薩卡出發、經阿聯酋杜拜飛抵本港的女遊客，當關員向其查問時，她報稱是商人，來港目的是為了採購及進行貿易，但卻未能提供有關事務的詳情及相關文件，因此引起了關員的懷疑。她隨即被帶走進行搜身檢查，期間在其體內排出部分懷疑可卡因，關員隨即以涉嫌“販運危險藥物”罪把她拘捕，案件交由海關毒品調查科作進一步調查。



截至今日下午6時，該名女疑犯已排出了69粒、共重約1.1公斤的懷疑可卡因，初步顯示疑犯收取港幣35,000元作為偷運毒品進入香港的報酬。經調查後，她已被控以一項“販運危險藥物”罪，明日(18日)在西九龍裁判法院提堂。



另一宗是於昨日(16日)揭發的旅客行李藏毒案。海關人員在香港國際機場，揀選由泰國曼谷飛抵本港的一對外籍男女進行清關，期間關員發現他們的手提行李X光影像有異，打開行李後發現內里有大量零食，但沒有其他個人物品。經詳細檢查後，關員在該些零食的真空包裝內，發現有共重約12公斤的懷疑大麻花，遂以涉嫌“販運危險藥物”罪拘捕兩人。被捕女子42歲，報稱清潔工人；被捕男子22歲，報稱侍應。據瞭解，被捕兩男女乘搭同一班機，報稱互不認識，但相信他們俱受同一販毒集團招攬從事不法活動。



海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。



海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。