房屋局與研發院合作加速新型建築材料驗證

中評社北京7月18日電／據文匯報報導，房屋局與納米及先進材料研發院今日（17日）簽署合作備忘錄，建立策略夥伴合作關係，將結合納米及先進材料研發院在先進材料領域的尖端專業技術與房委會的公營房屋驗證平台，加速新型建築材料的驗證與落地，同時透過專利保護與商業化機制，打造可持續的科技發展模式，助力香港建設成為區域知識產權貿易中心。



房屋局局長何永賢致辭時表示，房屋局期望是次合作可以透過公營房屋提供驗證及實踐平台，把更多創科力量注入香港建造業。同時與納米及先進材料研發院合作探索建立更廣泛的夥伴關係網絡，以“內聯外通”善用粵港澳大灣區創新資源，積極開拓國際市場，致力將香港打造成為建築科技知識產權區域樞紐，體現香港“超級聯繫人”角色。



創新科技及工業局局長孫東致辭時亦表示，研發院的建材研發結合房委會屬下的多元的應用場景和生產需求，為優秀的科研成果提供了實實在在的“用武之地”，助力改變整個行業的生態與實現更高效的公營房屋供應。



雙方合作首批展開研究的技術包括進一步改良“智易扣”、研發填縫復合卷材、先進混凝土材料及隔音材料等，幫助公營房屋達致“提速、提量、提質、提效”的目標。



雙方亦將會建立完整的知識產權管理機制，讓研發成果獲得專利保障，並透過技術授權與商業化創造收益，部分收益將再投入新一輪研發，形成可持續的發展模式，為創科生態注入持續動力。