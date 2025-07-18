中評社北京7月18日電／網評：黃仁勳道出美對華封禁失敗的關鍵



來源：大公網 作者：卓銘



英偉達CEO黃仁勳日前受邀在中國第三屆鏈博會開幕式上致辭，不論是黃仁勳改穿唐裝亮相、首次用中文進行致辭，還是其一年內三度訪華的頻率，不僅說明了英偉達對中國市場的高度重視，實際上也反映了全球科技巨企對中國發展、中國創科前景的巨大信心。數十年來，中國科技已從“跟跑”轉向“並跑”甚至“領跑”，今日甚至已成為推動全球科技進步的重要力量。國家發展勢不可擋，這就是香港加快建設國際創科中心的最大底氣。



低估中國創新的人“極天真”



世界各國都在研究中國成功的原因，西方媒體也有各種各樣的分析，但往往都站在西方中心論、居高臨下去看問題。而美國當局千方百計封殺中國、封禁高科技對華出口，也反映了美當局完全走錯了方向。黃仁勳在這次的演講中，用一句話道出了關鍵：“任何低估中國創新與製造能力的人，都極其天真（Deeply Naive）。”筆者認為，中國創科發展勢不可擋，除了關鍵的制度因素外，還在於兩點：



第一，中國擁有極其龐大的創新人才庫。根據一項美國智庫調查，在2022年時，全球已有近一半頂尖AI研究人員來自中國大專院校，美國公司和研究機構的頂尖AI研究人員更有近四成來自中國大學，而中國大學畢業生的占比甚至超越了美國本土畢業生。而光是英偉達平台上，中國便有多達150萬名開發者。