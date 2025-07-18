一家百年日企的中國新旅程

中評社北京7月18日電／據新華社報導，定制專屬玩偶，在吉利貓（Jellycat）毛絨兔子的耳朵上綉名字——這是當下中國年輕人獲取情緒價值的新方式，也是日本百年打印機製造商兄弟集團在中國開辟的應用新場景。



去年以來，老牌英國玩具廠商吉利貓以“治愈系”在中國“出圈”，其“傷心水煮蛋”“長著腿的‘廁紙’”等趣味玩偶長期斷貨。如今北京、上海的吉利貓門店推出的定制刺綉服務，更引發新一波消費熱潮。



“北京嘉里中心門店幾個星期就能收回購買這台刺綉機的成本。”兄弟（中國）商業有限公司董事長張燕在第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱”鏈博會”）展台現場告訴記者。這家來自日本名古屋的百年企業，在“先進製造鏈”展廳的展位雖不起眼，其小巧的打印機、綉花機也看上去樣式普通甚至毫無“科技感”，卻吸引眾多觀眾駐足。



創立於1908年的日本工業株式會社以製造縫紉機起家，2005年正式設立兄弟（中國）商業有限公司。將兄弟集團介紹手册翻到最後，三折頁呈現出這家百年日企的產品迭代史。一百多年來，兄弟集團將產品範圍拓展到打字機、打印機、機床、掃描儀等多個品類，如今已是全球範圍內細分市場的行業巨頭，品牌遍布全球40多個國家和地區，年銷售額達400億元人民幣左右。



中國市場消費場景豐富、創新接受度高。張燕告訴記者，吉利貓門店選擇其刺綉機，正是看中人機交互顯示屏的“傻瓜式”操作——店員五分鐘便可完成字母和小圖案的刺綉，既契合快節奏的消費需求，又能延長消費者的停留時間、提高現場復購率。



工業製造的精妙在於細節優化。記者在展台上還發現一台不起眼的黑色機器，詢問後得知，這款熱轉印條形碼打印機已接入星巴克在中國的幾乎所有門店，在打印外賣杯貼的同時能自動剝離其面紙和底紙，無需人工再手動撕開。這不僅避免了手寫杯貼內容容易出錯的缺陷，還將整個過程從30秒縮短到5秒。自2018年在中國星巴克門店接入以來，現在已推廣到全球其他星巴克門店。



“中國消費者對更高品質、更智能技術和更個性化服務的需求不斷提升，正倒逼企業加快創新，並將技術成果復制到全球。”張燕認為，中國已成為全球的創新試驗場。