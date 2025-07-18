中國電信安全業務創新中心應對網絡風險

中評社北京7月18日電／據大公網報導，隨著數字化進程加速，網絡安全已成為全球焦點。中國電信2024年在港成立安全業務創新中心，以應對香港作為國際金融中心面臨的網絡安全風險。



中國電信安全業務創新中心負責人秦勇指出，儘管特區政府積極推進網絡安全立法，但中小企業安全防護仍顯不足，其安全投入僅占營收0.17%，遠低於國際水準。同時，許多企業依賴基礎防火墻，缺乏主動防禦能力，面對勒索攻擊存活率不足3%。2024年香港發生1.2萬起網絡事件，其中釣魚攻擊占比近60%。同時，網絡安全人才短缺問題同樣嚴峻，復合型人才在應對AI、物聯網等新興技術時尤為緊缺。



“香港於今年年底和2026年將會實施香港本地的網絡安全立法。”作為香港網絡安全協會理事單位，中國電信參與制定本地安全標準，重點解決跨境數據流動、關鍵基礎設施防護和中小企業安全能力三大核心問題，結合內地相關法律要義，協助構建“一國兩制”框架下的香港法案。



推低成本解決方案



針對中小企業需求，中國電信推出訂閱式威脅檢測、SaaS雲端安全服務等低成本解決方案，結合AI技術提升運維效率。針對電信詐騙網絡釣魚案件頻發，中國電信通過政企協同開展跨境反詐治理，利用異常話務攔截模型每日封堵涉案號碼，並計劃將內地成熟的手機安全衛士、可信通信等服務拓展至香港市場，降低詐騙電話風險。