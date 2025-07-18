美媒：美軍空襲僅重創伊朗一處核設施

中評社北京7月18日電／據新華社報導，綜合美國全國廣播公司17日報導，最新評估結果顯示，美軍上月對伊朗境內3處核設施實施打擊的行動中，僅一處核設施被“嚴重摧毀”。



報導援引5名知情人士的話說，另外兩處核設施的損壞程度“沒有那麼嚴重”，如果伊朗願意，可在數月內恢復進行鈾濃縮。



報導說，這一評估是美國政府持續監測伊朗核設施情況的一部分，已通報給美國國會部分議員、國防部官員和盟國。



美國全國廣播公司援引知情人士的話報導說，美官員在發動襲擊前已經知道，伊朗位於納坦茲和伊斯法罕的部分核設施可能處於美軍鑽地彈的打擊範圍之外。



美國一名現任官員和兩名前任官員透露，美國中央司令部曾制訂一項更大規模的軍事打擊方案，計劃對福爾道、納坦茲、伊斯法罕以及另外3處目標進行長達數周的持續打擊。但美國總統特朗普不願過多捲入衝突，最終未采納這一方案。



美軍上月在打擊伊朗核設施的行動中動用7架B－2轟炸機，在福爾道和納坦茲核設施共投下14枚鑽地彈；對伊斯法罕核設施，美軍發射了戰斧導彈。



美國媒體6月24日援引美國國防部下屬國防情報局的初步報告報導說，美國對伊朗三處核設施的軍事打擊並未摧毀其核心部分，可能只會使伊朗核計劃推遲數月。特朗普和國防部長赫格塞思否定相關說法，堅稱美國襲擊“徹底摧毀”了伊朗核設施。