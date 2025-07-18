中評社北京7月18日電／網評：慷別人之慨 賴當局為何突然“勞軍”



來源：大公網 作者：朱穗怡



最近台灣軍人突然成為民進黨賴清德當局的“寵兒”。賴當局不僅要求航空公司為軍人提供優先登機且自動升級商務艙的優惠，還要求餐飲店為軍人提供用餐優惠。據說，旅遊業、零售業等行業也陸續收到類似要求。然而，這場“全民送大禮”的戲碼在台灣輿論得到的是一片噓聲。尤其島內業界批評賴當局根本就是“慷業者之慨”，完全不顧業界的利益，只為討好特定人群。島內網絡民調也顯示，逾八成網友反對“賴清德建議軍人優先升商務艙”。



對於外界的反對聲浪，賴當局聲稱給軍人提供各種優惠是為了慶祝9月3日的“軍人節”，但民進黨上台這九年來，還是首次如此重視“軍人節”，其“葫蘆裡賣的什麼藥”？難道真如台灣民眾所說“軍人打仗前，上級都會上來一餐美宴美酒，好好犒勞官士兵，因為接下來的就是唐詩‘葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催，醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回’？”最近一系列的優惠活動不過是戰爭前那一餐饗宴？



由於以前島內軍方系統及退休軍人多是國民黨支持者，民進黨長期以來對台灣軍人並不友善。民進黨蔡英文執政時還删減退休軍人、公務員和教師的退休福利，包括取消18%的優惠利率、逐年減少退休金、領取退休金年齡從60歲延至65歲等。



早前，國民黨“立委”提案，島內現役約15萬名志願役軍人自明年元旦起，每月可獲3萬元（新台幣）“志願役加給”，較現行標準大幅增加2萬元，加薪幅度為歷來最大，但竟然遭到民進黨“立委”反對，最後國民黨“立委”以人數優勢通過了該法案。