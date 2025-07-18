歌唱和平，共同書寫中美友好的新故事

中評社北京7月18日電／據人民網報導，從以畫伴歌“共繪和平”到校園互動體驗；從街頭快閃表演到互寫溫情寄語，中美青少年用歌聲唱響青春、和平與友誼之歌。7月10日至18日，2025年“鼓嶺緣”中美青少年合唱周活動在福州、北京舉行。兩國近30支青少年合唱團、逾千名參與者以“歌唱和平”為主題，開展音樂對話與文化交流，用一場青春之約共同書寫中美友好的新故事。



本次合唱周活動是習近平主席2023年在舊金山提出“未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習”倡議實施以來，規模最大的主題性中美青少年交流活動。該倡議提出以來，有力推動兩國青少年交流蓬勃開展。中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。習近平主席高度重視並親自推動中美人民友好交往，特別是青少年交流。今年以來，習近平主席通過回贈賀卡、回復口信等方式，與美國友人和青少年親切互動，傳遞了中方推動兩國加強人文交流、增進相互瞭解的真誠意願，展現了中方致力於推動中美關係穩定、健康、可持續發展的負責任態度。



青少年是國家的未來，也是友好事業的未來。活動中，中美兩國青少年以音樂為橋，重溫鼓嶺故事，讓和平與友愛的種子在歌聲中生根發芽。從百年前共飲一口井，到今日跨洋再聚首，“鼓嶺緣”正接力到中美青少年一代手中。美國青少年代表在豐富多彩的體驗互動和參訪活動中，切身感受到中國人民的熱情好客、中國文化的燦爛悠久、中國社會的生機活力。許多參與者表示，此行徹底刷新了對中國的認知。這再次證明，中美兩國雖然歷史文化、社會制度、發展道路不同，但善意與交流能夠跨越重重障礙，綻放相知相親的友誼之花。



從歷史到當下，民間交流作為中美關係重要組成部分，始終是兩國關係發展的源頭活水。中方積極推出便利人員往來、促進人文交流的措施，為中美民間交往搭建更多橋梁、鋪設更多道路。越來越多美國民眾用眼睛觀察中國，用腳步丈量中國，用真實見聞打破信息繭房，用躬身實踐跨越認知鴻溝，成為中美兩國的“友誼使者”。近年來，中美關係遭遇不少困難和挑戰，但兩國人民雙向奔赴的腳步從未停歇。越是困難時刻，越需要拉緊民心紐帶。中美雙方應排除干擾，為兩國人民多走動、多來往、多交流提供便利，為中美關係行穩致遠夯實基礎，積聚更多理性和正能量。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。回顧歷史，中美並肩抗擊法西斯，共同為和平和正義而戰。美國“飛虎隊”同中國軍隊冒險開辟駝峰航線，中國軍民奮勇救助杜立特中校等飛行員，鑄就了兩國人民血與火的友誼。80年前，中美共同為建設美好世界而努力，共同推動建立了聯合國，推動人類歷史翻開了嶄新一頁。如今，中美青少年跨洋同唱，心意共鳴，用歌聲傳遞對和平、團結、友誼的共同追求，為維護世界和平與發展注入青春力量。語言與文化的差異不能阻隔心靈的共鳴，歷史與國情的不同也不應妨礙兩國相互成就、造福世界。中方願同美方一道，匯聚兩國人民之力，推動中美兩艘巨輪沿著穩定、健康、可持續發展的航線不斷前行。