兩岸青年文化月蘇州開幕　共推中華文化繁榮

兩岸青年文化月17日在蘇州開幕。圖為台灣青年在現場展示為“蘇超”加油的旗幟。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月18日電／據大公報報導，在兩岸青年激情迸發的歌舞中，第五屆海峽兩岸青年文化月於17日晚在蘇州開幕，來自海峽兩岸的1000多位青年和嘉賓以青春之名再次相聚。中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌希望兩岸青年要堅定中華文化自信，共同傳承中華文化精神，堅決反對各種文化“台獨”，共同推動中華文化繁榮。



本屆文化月活動由國務院台辦和江蘇省人民政府共同主辦，以“同心同行 青春力量”為主題，將持續一個多月。其間江蘇各地將舉辦數十場系列活動，總計將有數千名台灣青年和嘉賓參加。



17日晚上舉行的開幕式上，很多台青對今年火爆的“蘇超”非常關注。在蘇州昆山創業多年的台灣青年鄭光益還特意帶來印有“蘇台一家親，蘇州就是行”的旗幟，這是前不久“蘇超”比賽在昆山舉行時，他和一群台灣青年朋友定制，並帶到比賽現場為蘇州隊加油的。



“蘇州就是我們的第二故鄉，這次‘蘇超’在家門口舉辦，所以我就自發組織了200多位台青台胞到現場看球，為‘蘇超’加油。”鄭光益希望更多台青去球場觀看比賽，感受“蘇超”的激情。



在開幕式之前，主辦方還舉辦了一場兩岸青年傳承發展中華文化座談會，兩岸多位青年分享了各自在傳統文化領域創業的經歷。



此外，潘賢掌還表示，今年是中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。80年前，全體中華兒女戮力同心、共禦外侮，讓台灣重回祖國懷抱。80年後的今天，強盛起來的中華民族不可能再讓台灣分離。希望兩岸青年認清“台獨”分裂勢力的危害，堅持一個中國原則，堅決反對各種文化“台獨”，為推進兩岸關係發展和祖國統一進程增添新生力量。



