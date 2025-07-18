美前副總統：公布愛潑斯坦案檔案的時機已到

美國前副總統邁克·彭斯（圖片來源：央視新聞網） 中評社北京7月18日電／據央視新聞網報導，當地時間7月17日，美國前副總統邁克·彭斯當日加入呼籲特朗普政府公布更多愛潑斯坦案件檔案的行列。



據瞭解，彭斯在接受哥倫比亞廣播公司一檔節目採訪時表示，現在是政府公布所有關於傑弗裡·愛潑斯坦調查和起訴檔案的時候了。彭斯還呼籲白宮提高透明度，同時強調保護受害者姓名的重要性。



富商愛潑斯坦與大量美國政商名流交往密切，因涉嫌性犯罪被捕後，於2019年8月死於獄中，被判定為“自殺”。特朗普競選總統時曾承諾公布愛潑斯坦“客戶名單”，揭露愛潑斯坦罪行及其死亡背後的真相。一些人認為，這份名單將說明愛潑斯坦可能因勒索美國政商名流被滅口。



美國司法部今年早些時候曾解密與愛潑斯坦有關檔案，涉及“性犯罪者”愛潑斯坦及其在紐約、佛羅里達等地住所中對250多名未成年女孩實施“性剝削”的相關文件，包括愛潑斯坦私人飛機的飛行日志、大量被塗黑名字的通訊錄，以及一份包含254個被塗黑名字的按摩師名單等。美國輿論認為，文件沒有披露與愛潑斯坦案相關的爆炸性新信息。



美國司法部和聯邦調查局本月7日發布一份聯合備忘錄，聲稱未發現愛潑斯坦所謂“客戶名單”，也無可靠證據表明愛潑斯坦曾勒索社會名流。愛潑斯坦是自殺身亡，而非死於謀殺等犯罪行為。美國司法部與聯邦調查局還表示不會進一步公布愛潑斯坦有關文件。