台灣大學生廣州實習體驗活動啟幕

7月17日，人們在“築夢珠江·廣州台灣交流季”暨“2025年台灣大學生廣州實習體驗活動”啟動儀式上合影。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月18日電／據新華社報導，“築夢珠江·廣州台灣交流季”暨“2025年台灣大學生廣州實習體驗活動”17日啟動。



此次活動以迎接十五運會和殘特奧會為契機，設立“民間交流”“經貿合作”“實習參訪”“媒體互動”四大板塊。將在半年時間內，為台灣青年在穗學習、就業、創業、生活和參訪交流提供更多的便利和機遇。



“來到這裡後，我發現廣州這座大都市一點都不冷漠，而是充滿著人情味。”來自東吳大學法律系的林冠瑜同學說，她將在廣東紅棉律師事務所實習，努力提高法律文件撰寫、客戶溝通與案例分析等能力。



來自樹德科技大學金融管理系的劉言梁同學在八年前曾來過廣州。他說，廣州的發展速度讓他驚嘆。他希望通過在浦發銀行的實習機會，深入瞭解大陸的金融市場和就業環境。



玉山銀行致力於促進兩岸經濟交流與合作，已連續7年參與台灣大學生實習體驗活動。玉山銀行廣州分行經理金立勛表示，將為實習台灣大學生提供系統的培訓指導和豐富的交流學習機會，為促進兩岸交流合作貢獻力量。



海峽兩岸關係協會副會長馬曉光表示，希望兩岸同胞尤其是年輕一代，能通過更多元、更深入的交流，跨越地理的阻隔，消弭歷史的隔閡，共同挖掘、傳承和弘揚中華優秀傳統文化，築牢中華民族共同體的精神紐帶，讓“兩岸一家親”的理念更加深入人心。



此次活動由廣州市台辦、廣州市教育局、廣州市人力資源和社會保障局等單位聯合主辦，廣州市穗台經濟文化交流中心、台灣青年創新創業協會等單位共同承辦。各主辦、協辦單位負責人，廣州市企業家代表以及台灣青年和學生共300餘人參加。