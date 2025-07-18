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滬深兩市成交額第36個交易日突破1萬億元
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2025-07-18 14:20:53
中評社北京7月18日電／據中國日報報導，7月17日，滬深兩市成交額連續第36個交易日突破1萬億元。截至13:18，上證指數報3506.83點，上漲3.06點，漲0.09%，成交額3884.83億元；深證成指報10832.96點，上漲112.15點，漲1.05%，成交額6182.26億元，兩市合計成交額10067.08億元。
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