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滬深兩市成交額第36個交易日突破1萬億元
http://www.CRNTT.com   2025-07-18 14:20:53


　　中評社北京7月18日電／據中國日報報導，7月17日，滬深兩市成交額連續第36個交易日突破1萬億元。截至13:18，上證指數報3506.83點，上漲3.06點，漲0.09%，成交額3884.83億元；深證成指報10832.96點，上漲112.15點，漲1.05%，成交額6182.26億元，兩市合計成交額10067.08億元。

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