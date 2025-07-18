俄官員：不排除使用核手段應對北約攻擊

中評社北京7月18日電／據央視新聞網報導，當地時間7月17日，俄羅斯國家杜馬（議會下院）國際事務委員會主席斯盧茨基在回應美國官員有關言論時表示，北約對加裡寧格勒州的攻擊將導致俄採取包括核手段在內的應對措施。同一天，俄羅斯聯邦委員會（議會上院）國防和安全委員會委員穆拉托夫也表示，北約必須明白，任何對俄羅斯領土的攻擊都將帶來極其嚴重的後果。



斯盧茨基17日在接受採訪時表示，攻擊加裡寧格勒州將意味著攻擊俄羅斯，並將引發俄羅斯包括啟用核學說在內的一切相應反擊措施。美國方面必須清楚地認識到這一點，而不是隨意發表此類言論。他還指出，對加裡寧格勒州發動攻擊的想法是“引發第三次世界大戰並演變為全球對抗的計劃，而這場對抗中不會有贏家。”“北約目前對世界安全和穩定構成威脅。”



穆拉托夫同日表示，加裡寧格勒是俄羅斯的領土，對其進行攻擊的這種威脅本質上等同於宣戰。他還稱，對俄羅斯領土的打擊將得到的回應會比俄羅斯武裝力量在烏克蘭的行動要強硬得多。



16日，一名美國高級軍官在德國威斯巴登舉行的美國陸軍協會首屆歐洲陸軍大會上稱，俄羅斯加裡寧格勒州被北約成員國包圍，現在北約有能力以前所未有的速度，比以往任何時候都更快地將其從地圖上抹去。



加裡寧格勒州為俄羅斯飛地，南鄰波蘭，東北部和東部與立陶宛接壤，西鄰波羅的海。