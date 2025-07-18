印航空難　傳機長蓄意切斷引擎供油

左圖：印度航空失事客機的殘骸。右圖：涉事印航機長薩巴瓦爾。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月18日電／據大公網報導，綜合《華爾街日報》報導：印度航空上月空難調查有新進展，美媒引述知情人士稱，最新曝光的黑匣子錄音顯示，機長曾關閉了發動機的燃油開關，切斷燃油導致引擎失效，最終導致飛機墜毀。



印航事故調查局12日公布初步調查報告，顯示飛機墜毀前，兩台引擎發動機被切斷燃油供應，駕駛艙內一片混亂，一名機師問“為什麼要切斷飛機燃油？”另一名機師則回復說“我沒有這樣做。”但並沒有透露具體身份。



《華爾街日報》16日引述知情人士稱，飛機黑匣子記錄的駕駛艙錄音顯示，當時副機師庫德問機長薩巴瓦爾為何將燃油開關“切斷”位置。庫德還表現出驚慌失措，但機長薩巴瓦爾似乎始終保持冷靜。薩巴瓦爾是一名56歲男性，飛行時長超15000小時。副機師庫德是一名32歲男性，飛行時長超3400小時。



據相關人士和安全專家稱，在飛機剛起飛階段，庫德作為主要駕駛飛機人員，很可能雙手緊握飛機操縱杆，而薩巴瓦爾則在監督操作，更有可能騰出手關閉開關。薩巴瓦爾近期被傳患有憂鬱症和其他精神健康問題。印度航空公司母公司塔塔集團表示，調查其醫療紀錄後並未發現任何相關問題。印航14日在內部備忘錄強調，初步報告未發現機械或維護問題，所有檢修均按規完成。



6月12日，涉事的印航171號班機在起飛後不久，在艾哈邁達巴德機場墜毀，共造成機上和地面260人死亡。