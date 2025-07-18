韓國最高院：三星掌門人李在熔終審無罪

今年2月，韓國三星集團掌門人李在熔（中）抵達首爾高等法院參加庭審。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月18日電／據大公網報導，綜合《中央日報》、韓聯社報導：韓國最高法院17日就三星集團掌門人、三星電子副會長李在熔的不當合併與會計造假案宣判，維持下級法院對李在熔的無罪判決。與李在熔一同被起訴的13名三星高管也全部被判無罪，案件歷時5年終於塵埃落定。



李在熔此案是有關2015年三星集團旗下第一毛織和三星物產兩家子公司的合併案。韓國檢方2020年9月起訴李在熔，指控他涉嫌合併的過程中參與操縱股價非法交易、偽造會計報告，以便繼承經營權。不過，2024年2月，首爾中央地方法院以證據不足為由，裁定李在熔等人的所有指控均無罪。今年2月，首爾高等法院駁回檢方上訴，在二審宣判中維持無罪判決。檢方上訴至最高法院。



但是，韓國最高法院當天對檢方提出的所有指控均不予支援。與二審法院一樣，大法院也認為檢方部分證據的收集程式存在違法行為，且所獲物證亦不具有證據能力。



分析指出，韓國最高法院的判決出爐，李在熔身上的所有官司塵埃落定。2016年，時任韓國總統朴槿惠爆發“閨密幹政門”事件，李在熔被揭發牽涉其中，導致他近10年來官司纏身。除了這宗合併會計造假案，李在熔在2017年因為賄賂朴槿惠及其親信被捕，歷經四年纏訟，最終被首爾高等法院判刑兩年零六個月，並於2021年7月假釋出獄。2022年，李在熔獲時任總統尹錫悅特赦，重新掌控三星集團。韓國民間批評最高法院的判決，諷刺該案再次印證了韓國淪為“三星共和國”。