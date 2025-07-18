伊拉克超市突發火災　逾60人遇難

中評社北京7月18日電／據大公網報導，綜合美聯社、半島電視台報導：伊拉克內政部17日上午發布聲明稱，該國瓦西特省庫特市一家超市發生火災，已造成至少61人死亡，死者中包括兒童。瓦西特省省長穆罕默德.賈米勒.邁希表示，全省將舉行3天哀悼活動。他承諾將在48小時內向公眾公布火災的初步調查結果。



伊拉克內政部表示，火災於16日夜間爆發，消防人員立即趕往現場，營救了超過45名被困人員，但仍有許多人失蹤。社交媒體上的視頻顯示，超市所在大樓燃起熊熊大火，多人在樓頂求救，消防員從樓頂救出被困人員。伊拉克內政部表示，至少61人死亡，其中大多數遇難者因濃煙在洗手間內窒息身亡；14具遺體因被燒焦，仍未能確認身份。



據報導，該超市所在的大型購物中心一周前才剛開業，共有五層樓，裡面還設有一家餐廳。幸存者庫萊希表示，他在大火中失去了5名家人。當時他正與家人在購物中心內吃晚飯，“二樓的一台空調突然爆炸了，然後火災就爆發了，我們無法逃脫”。



伊拉克總理新聞辦公室當天發表聲明說，總理蘇達尼已指示內政部長前往火災現場，調查事故原因和相關情況，並向遇難者家屬表示深切慰問。



邁希表示，瓦西特省當局已對大樓所有者、超市負責人以及所有相關責任人提起法律訴訟。