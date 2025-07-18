﻿特朗普改口：暫不打算解雇鮑威爾

中評社北京7月18日電／據大公網報導，綜合《華爾街日報》報導：美媒16日稱，美國總統特朗普可能將在短時間內解雇美聯儲主席鮑威爾，此消息引發金融市場動蕩。多家大型銀行的高管紛紛發聲，要求保障美聯儲的獨立性。特朗普在回答媒體提問時稱，相關報導不實，他不打算這麼做，但也“不排除任何可能性”。



彭博社16日報導稱，特朗普15日晚在白宮與眾議院共和黨人會面，就是否應解雇鮑威爾徵求意見，並在得到肯定回應後暗示將很快動手，甚至展示了擬解除鮑威爾職務的信件。報導發布後，美股和美元下跌，美國國債收益率上升，表明此消息令投資者感到擔憂。16日晚些時候，特朗普否認打算解雇鮑威爾。他同時表示：“我不排除任何可能性，但我認為（解雇鮑威爾的）可能性極小，除非他因欺詐問題必須離職。”



美媒表示，所謂“欺詐問題”指的是美聯儲總部翻修成本超支爭議。特朗普陣營近期借此向鮑威爾施壓，試圖削弱公眾對鮑威爾的信任，逼迫他主動辭職。



幾個月來，特朗普一直催促美聯儲降息，但鮑威爾以關稅戰影響尚未完全顯現等為由拒絕配合。高盛、美國銀行、花旗集團、摩根大通的高管近日紛紛發聲，強調美聯儲不受白宮政治干預對美國經濟至關重要，解雇鮑威爾將影響金融市場穩定性。