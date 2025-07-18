特朗普叫停312億撥款　加州高鐵恐爛尾

左圖：加州州長紐森（左）和特朗普（中）因高鐵項目矛盾升級。右圖：加州高鐵項目2008年獲批，但進展異常緩慢。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月18日電／據大公網報導，美國總統特朗普16日宣布，取消對加州高鐵項目的40億美元（約312億港元）聯邦撥款，這個號稱“美國第一條真正的高鐵”的項目面臨爛尾風險。美國交通部長達菲稱，加州高鐵項目在17年間花費了160億美元（約1248億港元），卻連一條鐵軌都沒有鋪設，並指責加州州長、民主黨人紐森無能。該項目一直飽受工期拖延、成本超支困擾，如今又捲入黨爭。許多參與該項目的專家表示，未來10年內能通車的可能性微乎其微。



特朗普16日在社交媒體發文稱，聯邦政府將終止對加州高鐵項目的撥款，美國納稅人“將正式停止為加州災難性高價、‘通往虛無的高鐵’計劃買單”。他聲稱：“這個爛攤子花費納稅人數千億美元，而我們除了成本超支外一無所獲。當初承諾的鐵路至今仍未建成，也永遠不會建成。”



當日，達菲宣布取消對加州高鐵項目約40億美元的撥款，並抨擊紐森和加州高鐵是“政府無能的典範”。他此前曾在社媒批評加州高鐵項目在17年間花費了160億美元，卻未能鋪設哪怕一條鐵軌。紐森16日反擊說，不會聽“那個無法讓飛機能繼續飛在天上的家夥的建議”。美媒稱，紐森在暗諷達菲出任交通部長後美國飛機事故頻發。



成本大增 項目縮水



加州州政府2008年批准了90億美元的高鐵建設資金，致力於建成“美國第一條真正的高鐵”。該項目最初計劃到2020年在三藩市與洛杉磯之間運營時速約350公里的火車，線路總長約1287公里，總預算330億美元。2015年，加州高鐵第一階段工程開工。然而，2019年，剛當選加州州長的紐森宣布，由於項目成本增至773億美元和工期延誤等問題，該項目規模大幅縮減，僅保留中央穀地默塞德至貝克斯菲爾德之間約275公里的路段，工期也延後至2033年完工。



即便已經“縮水”，加州高鐵項目仍進展不順。一些共和黨議員今年2月致信聯邦政府稱，該項目僅完成了約35公里的填土工程和11座立交橋結構。美國交通部今年6月發布一份報告，批評該項目進度遲緩、預算超支。如今，該項目的成本已經飈升至1280億美元。支持建設高鐵的加州大學伯克利分校法學院氣候項目主任埃爾金德表示，特朗普政府取消聯邦撥款或將導致項目停擺，至少無法以正常速度繼續建設。“現實就是，在沒有聯邦政府資金的情況下，10年內都看不到列車在軌道上運行。”