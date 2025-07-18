﻿零售業：外勞紓人手荒　提升服務質素

右圖：太古資源人力資源總經理鄺慧虹表示，聘用外勞的成本不低於招聘本地員工。左圖：外勞小霞（左）有多年零售經驗，店長阿鋒（右）指她花兩個月便熟練香港的工作環境。（大公報） 中評社香港7月18日電／大公報報導，香港零售和餐飲業長期人手短缺，零售店常面臨“招進即離”問題，新員工首年流失率逾五成，餐飲業依賴臨時工難補缺口。業界表示，政府推出“補充勞工優化計劃”有效降低行業空缺率，輸入勞工工作穩定性更強，與本地員工良性互補，有助提升行業服務質素。



業界強調，輸入勞工成本並不低於聘請本地員工，需達薪金中位數且解決住宿等問題，建議政府協助解決住宿等配套問題。



“輸入勞工前，有很長一段時間人手不太夠，甚至要問其他店舖借人，同事要硬頂、加班”，阿鋒是運動及服飾品牌Catalog九龍灣分店的店長，他說，零售店新員工流失速度驚人，“有時一個月招進2至3人，卻在一周或一個月內陸續離職”。他解釋，本地求職者選擇較多，不少人因難以適應零售行業而辭職，店舖長期僅有3至4名員工支撐營運。



店長：本地員工流失速度快



對於引入外勞，阿鋒最初曾擔心語言和文化差異影響協作，但來自內地的勞工小霞改變了他的看法，“她有多年零售經驗，雖需時適應香港的電腦系統和器材，但勤奮肯學，兩個月就完全熟練”。更讓他驚喜的是，外勞的穩定性顯著高於本地新員工，“他們專門來港打工，責任心強，不會輕易離職。”如今店舖員工增至5人，排班壓力大幅減輕，“輸入勞工對本地雇員來說是好事”。



透過補充勞工優化計劃來港工作已有十個月的小霞，此前在珠海從事女裝零售。談及來港初衷，她直言：“想多賺錢，也想和優秀同事學習，累積經驗。”初到港時，她仍需適應這邊快節奏和中英夾雜的溝通方式。她笑稱，“面對外國顧客時曾因英語不足緊張，同事們會立刻幫忙，事後還教我簡單對話，現在已經能獨立應對”，漸漸地與同事們成為朋友。

