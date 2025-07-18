內地客倍增！港賽馬旅遊吸力勁

中評社香港7月18日電／2024／25年度馬季已於前晚（16日）在跑馬地馬場煞科。香港賽馬會昨日公布，季內賽馬投注總額為1，389億元，按年升3%，扭轉上季4.5%的跌幅。去年施政報告提出積極推動賽馬旅遊，馬會隨即於兩個馬場推出全新的升級餐飲及娛樂設施，成功吸引不少海內外旅客進場觀賞賽馬，其中內地旅客按年大增1.1倍至破紀錄的近20萬人。馬會行政總裁應家柏表示，香港賽馬作為世界級體育及娛樂體驗的地位，也對香港旅遊業作出莫大貢獻，馬會將於下季推出更多措施吸引旅客。立法會旅遊界議員姚柏良表示，已有不少業界與馬會合作，推出包含馬場參觀及賽馬體驗的赴港旅行團，深受歡迎，期望未來可加入騎術訓練、馬匹接觸等互動體驗元素，並在大灣區市場推廣日漸流行的馬文化教育，推出更多高端賽馬旅遊產品。



香港文匯報報導，2024／25年度馬季合共有88個賽日，包括7個夏令賽事日，共有847場本地賽事及393場越洋轉播賽事。全季賽馬投注總額為1，389億元，按年升3%。馬會解釋，賽馬投注總額增長主要受馬會增撥多寶彩金、參賽馬匹數目增加、內地及國際體育旅遊愈見興旺所帶動，並受益於馬會透過匯合彩池實現香港賽事的全球化，以及採取全球匯合彩池策略推行國際賽事的越洋轉播持續取得成功。



匯合彩池上升10.1%



季內香港賽事的匯合彩池投注額破紀錄達317.6億元，上升10.1%，現時已有26個賽馬地區合共逾70個夥伴參與香港賽事的匯合彩池。馬會指出，今年1月舉行的農曆新年賽馬日，匯合彩池投注額按年大幅上升23.7%至5.1億元，也是匯合彩池投注額歷來首次超越5億元。另外，馬會獲香港特區政府批准增加越洋轉播賽事數目，季內共提供393場越洋轉播賽事，按季增加7%，總投注額上升2.3%至131.1億元。馬會指出，越洋轉播場數增加可加強馬會打擊非法賽馬投注的能力，以及鞏固香港在全球賽馬博彩的地位。



全季賽馬入場人次逾170萬人，保持疫後的每年升勢，其中內地訪客更達破紀錄的近20萬人。馬會指出，主要賽馬日的入場旅客人數均創新高，其中農曆新年賽馬日、香港打吡大賽日及冠軍賽馬日均有逾9，000名旅客入場，當中包括不少高端國際旅客。

