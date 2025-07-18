二季度股基規模占比緣何提升

中評社北京7月18日電／據國際在線報導，公募基金二季度奏響了規模擴張與結構優化的雙重變奏曲。Wind資訊數據顯示，公募基金資產淨值從一季度末的31.6萬億元增至二季度末的32.4萬億元，展現出較強發展韌性；同時，產品結構呈現出豐富的層次感，其中股票型基金規模的市場占比有所提升。



數據顯示，股票型基金一季度末資產淨值為4萬億元，占全市場產品淨值的12.72%，二季度末增至4.32萬億元，占全市場產品淨值的13.36%。在筆者看來，二季度股票型基金規模占比提升有四方面原因。



一是中國經濟顯著增長，投資者避險情緒下降，增加了權益類資產配置。二季度中國各項經濟數據穩中有進，企業盈利改善，投資者為追求更高收益，轉向權益資產。



二是政策支持基金行業發展，股票型基金迎來發展契機。5月7日，證監會印發的《推動公募基金高質量發展行動方案》提出，優化主動管理權益類基金收費模式。這為行業發展指明了方向，隨後，首批26只新型浮動費率基金集中獲批並啟動發行。費率改革、考核機制優化等一系列政策構建了“投資者利益優先”的發展新生態，為行業高質量發展奠定了制度基礎。



三是基金行業產品創新活躍，股票型基金擴容。二季度公募基金市場供給擴張，股票型基金擴容提速，包括科創和寬基ETF等新發產品數量增加，同時‌策略迭代升級，如增強型ETF、自由現金流ETF‌、‌跨境型ETF與REITs創新‌等，共同優化了產品供給結構。數據顯示，按照基金成立日計算，二季度全市場新成立基金375只，總募集份額達2803.7億份，環比增長12.2%。其中，股票型基金新發221只，募集份額高達949.2億份，加上混合型基金的募集份額，合計占總發行規模的46.5%，為市場“補血”約1300億元。



四是股票型基金業績提升，推動產品規模增長。二季度A股市場表現強勁，從而支撐了股票型基金淨值增長。同時，二季度基金經理優化產品板塊配置，大多重倉科技及消費類資產，投資者風險偏好也明顯回升。數據顯示，二季度全市場業績榜單中，超350只股票型基金淨值增長率保持在10%以上，其中以QDII和ETF產品為主。



可以看到，中國公募基金行業正經歷從“規模競賽”到“價值創造”的深刻轉型。被動投資、費率優化、長期考核將成為行業新常態。值得期待的是，這部金融交響樂的下一樂章必將更加精彩。